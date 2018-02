Champagnier, France

mise à jour 11h06 : tous les passagers du TER ont été pris en charge par la SNCF. On ne sait pas pour l'heure si les barrières du passage à niveau étaient baissées. Le train est toujours arrêté en pleine voie. Il sera réparé sur place avant de repartir. On ne connait pas les circonstances de la collision. Les gendarmes sont sur place.

10h45 : Vers 9h00 ce vendredi matin un TER qui circulait sur la ligne Grenoble-Veynes-Gap a percuté une voiture à un passage à niveau sur la D64 à Champagnier, au sud de Grenoble. Le train qui roulait en direction de Gap transportait 48 passagers et 2 personnels SNCF, qui sont indemnes et vont être acheminés par autocar vers la gare de Grenoble. Dans le véhicule un homme que les secours pensaient d'abord blessé grave n'est finalement que légèrement atteint et pris en charge par les sapeurs-pompiers. Il est sorti de sa voiture par ses propres moyens.