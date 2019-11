Un terrain de foot saccagé par des voitures à Plourin

US Saint-Roch Plourin

Plourin, France

Le président de l'US Saint-Roch Plourin se dit très choqué. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Plourin (près de Ploudalmézeau), le terrain de foot annexe du club a été saccagé par un ou plusieurs véhicules, laissant des ornières dans la terre. Certaines font plus de 5 cm de profondeur.

"Il y a peut-être deux voitures, conduites par des imbéciles, qui ont fait du rodéo sur notre terrain. Y a des traces partout ... Il est impraticable maintenant", se désole René Joseph, le président du club. Les bénévoles vont essayer de boucher les trous, mettre des graines, mais avec le temps très humide, le terrain ne pourra sûrement pas être utilisé avant le printemps prochain.

Ce terrain est principalement à destination des enfants, les U11 et U13 (11 et 13 ans), pour le foot à 8. Les 25 enfants concernés vont devoir s'entraîner sur le terrain principal, ce qui va changer toute l'organisation du club et les horaires des matchs. Un adjoint au maire s'est rendu à la gendarmerie pour déposer une plainte.