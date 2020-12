Un terrarium Mia Terra à Issoire

7ème épisode de notre série "L'Auvergne au pied du sapin" ! Aujourd'hui on découvre les terrariums de la boutique Mia Terra à Issoire. Découvrez également les tableaux végétaux stabilisés et les murs végétaux !

Le terrarium est une idée cadeau originale, artisanale et locale. A la portée de tous, il demande un entretien minime avec seulement 1 à 4 arrosages par an. Ce n’est pas une création éphémère, il peut durer plusieurs années si il est bien exposé et pas trop arrosé.

Le principe du terrarium : des plantes en bocal en parfaite autonomie pour un entretien aisé et réduit.

Chaque pièce est unique, vous pouvez composer votre terrarium en choisissant les plantes, les roches, le type de bouchon... Léo travaille avec de l'ardoise, des roches de Volvic et des plantes tropicales qui sont divisées ou multipliées à l'atelier ou en boutique.

Mia Terra

Mia Terra

En poussant les portes de la boutique vous découvrirez également les tableaux végétalisés. Un tableau végétal qui ne demande pas d’entretien, pas de besoin de lumière et d’eau et qui peut convenir dans toutes les pièces de votre maison.

Mia Terra c'est 15 rue Gambetta à Issoire. Plus d'infos sur le site internet et la page Facebook

Réécoutez Léo dans "L'Auvergne au pied du sapin" avec Matthieu Moebs