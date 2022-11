Un terrible accident de la route fait deux morts à la limite des Alpes-Maritimes et du Var

Un dramatique accident s'est produit ce mardi matin tôt sur l'autoroute A8 à la frontière entre les Alpes-Maritimes et le Var. Les circonstances de l'accident sont encore floues, mais le bilan est lourd, très lourd : deux personnes sont mortes et quatre autres blessées. La collision entre deux voitures s'est produite à hauteur des Adrets-de-l'Estérel dans le sens Nice-Aix. La collision a été violence, les véhicules sont passés au-dessus de la glissière de sécurité et ont pris feu.

ⓘ Publicité