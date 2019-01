Un terroriste incarcéré à Valence jugé pour avoir détruit trois cellules à la prison

Smain Ait Ali Belkacem, son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet homme de 49 ans a semé la mort et la terreur dans Paris en 1995. Il était l'une des figures du mouvement terroriste algérien GIA, considéré comme l'artificier du mouvement en France. Il est aussi l'auteur de l'attentat dans le RER le 17 octobre 95 qui avait fait trente blessés. Il a été condamné à la perpétuité pour ces faits. Détenu depuis plus de 20 ans, l'homme considéré comme très dangereux, fiché S, a déjà tenté de s’évader deux fois de deux centrales pénitentiaires différentes en 2010 et 2013 avec des explosifs.

Destruction de trois cellules

Placé en détention à Valence depuis quelques mois seulement, il ne semble pas s'être calmé. En avril dernier déjà, il a incendié sa cellule dans une prison du Pas-de-Calais. A Valence, ce sont trois cellules qu'il a entièrement détruites depuis le 8 novembre : WC et lavabos brisés, mobilier dévasté. L’homme passe sa colère et sa frustration sur ce qui l'entoure. Parfois, il demande à être changé de prison. Parfois il ne donne pas d'explication à ses gestes. Ce mercredi, c'est pour la destruction des trois cellules qu'il doit être jugé. L'intervention du Raid avait été envisagée pour l'extraire de la prison. Mais le détenu a refusé de sortir ce mercredi matin. L'ambiance sera donc moins tendue devant le palais de justice où le procès pourrait se tenir en l'absence du prévenu.