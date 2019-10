Un TGV bloqué pendant plus quatre heures cette nuit près de Perpignan !

Ils ont dû trouver le temps très long : 279 passagers se sont retrouvés bloqués dans un TGV cette nuit à Toulouges, près de Perpignan pendant 4h 30... Tout commence vers 21h30 : selon la SNCF, le TGV qui roule vers Barcelone heurte une caténaire et s'arrête immédiatement.

Le train restera immobilisé et les passagers bloqués à l'intérieur jusqu'à une heure et demi du matin. Là, toujours selon la SNCF, le train est reparti à vitesse réduite vers la gare de Perpignan où les passagers sont montés dans un second TGV qui est parti, vers Barcelone, à 2h15 du matin.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont été mobilisés sur place mais n'ont pas eu à intervenir. Ce jeudi matin, les trains circulent normalement dans le département.