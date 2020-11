Un TGV Brest-Paris immobilisé pendant trois heures à cause d'une alerte à la bombe

Le TGV Brest-Paris devait normalement circuler sans accroc. C'est sans compter sur ce voyageur qui ne portait pas de masque et n'était pas en possession d'un titre de transport. Lors d'un contrôle, le chef de bord lui demande de descendre en gare de Landerneau (Finistère). Il est accueilli par les forces de l'ordre pour le verbaliser. À la descente du train, il leur dit que des explosifs sont cachés dans ses bagages.

Une équipe cynophile dépêchée

Le train est alors immédiatement immobilisé et les passagers évacués vers la gare routière voisine. Une équipe cynophile est alors dépêchée sur place pour effectuer des contrôles. C'est finalement une fausse alerte et les passagers ont pu regagner le train aux alentours de midi. Ils auront quand même attendu plus de trois heures sur place, entraînant plusieurs complications et retards sur le trafic ferroviaire.