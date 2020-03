DIRECT - Un TGV Strasbourg-Paris déraille près de Saverne, le conducteur blessé

Un TGV qui reliait Strasbourg à Paris a déraillé jeudi matin vers 7h30 à hauteur d'Ingenheim un peu avant Saverne (Bas-Rhin). Le train est parti de la gare de Strasbourg à 7h19.

L'essentiel

La motrice et les quatre premières voiture du TGV Strasbourg-Paris sont sorties des rails

Selon les témoignages des passagers, le conducteur du train est blessé sérieusement

Le TGV aurait percuté un talus qui s'est affaissé selon les informations livrées aux voyageurs

La situation en direct

8h32 - Des pompiers et ambulances (une dizaine) affluent de tous côtés vers l'endroit de l'accident, racontent les passagers. Selon les voyageurs qui ont appelé France Bleu Alsace, l'ambiance à bord n'est pas si mauvaise : ils sont soulagés que cette "interminable glissade se soit terminée". Ils sont inquiets en revanche pour le conducteur blessé.

8h30 - "C'était assez impressionnant, comme si on avait tapé quelque chose, puis une interminable de glisse sur les cailloux. Plus personne ne parlait, on s'accrochait à nos sièges", raconte Guillaume qui se trouve dans la voiture de tête. Dans sa voiture, il n'y a pas de blessé raconte-t-il?

8H15 - Une passagère nous raconte qu'elle a "ressenti un grand choc, comme si le train avait heurté quelque chose, le TGV a ensuite freiné très longuement", "on s'est tenue la main avec ma voisine, pour se rassurer toutes les deux". Dans son wagon, il n'y a pas de blessés.

Les vitres du train sont fissurées raconte Christelle une autre passagère de ce train en direct sur France Bleu Alsace.

7h40 - France Bleu Alsace apprend qu'un TGV qui avait quitté Strasbourg à 7h19 avait déraillé