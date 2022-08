Un tireur en garde à vue à Orthez après des tirs contre un lotissement de gens du voyage

Les habitants du quartier des Aigrettes à Orthez dénoncent un acte raciste après les tirs de pistolet en direction de leurs habitations et de leurs caravanes. Ce lotissement qui est en fait un camp de gens du voyage sédentarisés dans des petites maisons a été par deux fois la cible d'un tireur samedi soir. A bord d'une voiture (une Audi grise avec des vitres teintées, selon les témoins), il a ouvert le feu depuis la rocade qui passe juste à côté. Heureusement personne n'a été blessé, mais les habitants ont eu très peur. "Il y avait tous les gamins dehors, témoigne Marlone. Dans la caravane qui a été touchée, la balle est passé à 5 cm de la tête d'une personne", assure-t-il.

Plusieurs familles parlent d'insultes racistes régulières. "On se fait traité de sales gitans", explique un père de famille qui redoute que cette affaire ne fasse qu'amplifier les choses. Il relate même des menaces de mort de la part d'automobilistes. Gino, vit avec son fils et ses petits enfants juste à l'entrée du lotissement. Il confirme les insultes régulières auxquelles il a fini par s'habituer mais cette fois-ci dit-il : "les enfants ont été traumatisés. On n'a pas dormi de la nuit. On a peur que d'autres gens nous tirent dessus avec des armes plus puissantes." Avec sa famille, il réfléchit donc à quitter ce lotissement trop exposé. "On va essayer de trouver autre chose ailleurs où on sera à l'abri." Le Parquet de Pau confirme ce lundi soir l'arrestation dimanche du tireur présumé. Il a été placé en garde à vue. Les habitants du lotissement des Aigrettes indiquent n'avoir reçu la visite d'aucun élu depuis la nuit des tirs.