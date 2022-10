Immense émotion à Villefranque pour les obsèques de Xana, 18 ans, morte dans l'accident de Larressore

La cérémonie se voulait la plus festive possible à l'image de Xana, 18 ans, décédée dimanche dernier dans un accident de la route à Larressore . Elle rentrait de la Nuba, la boîte de nuit de Dantxaria, avec des amis. On ne sait pas encore si le conducteur avait bu mais d'après les premiers témoignages il roulait trop vite. Xana était passagère du véhicule et c'est la seule à être décédée, sur le coup. Elle était originaire de Villefranque. Ce samedi l'église était pleine à craquer pour ses obsèques.

Une cérémonie à son image

Ses amis portaient des vêtements blanc et rose, "sa couleur préférée", ils étaient "bien habillés parce que Xana, c'était une starlette", glisse l'une d'entre elles, le sourire mêlé aux larmes. "Surtout, surtout, ne conduisez pas si vous avez bu ! C'est un message qu'on ne fait apparemment pas assez passer, continue-t-elle. Tous les jours des personnes meurent à cause de l'alcool. Là, ce qui fait encore plus mal, c'est que ce soit notre petite princesse". À ses côtés son ami Pedro abonde : "Je fais très attention en voiture parce que de plus en plus de gens font n'importe quoi ou veulent impressionner les autres. Mais la voiture ce n'est pas un jouet, il faut le rappeler, surtout aux jeunes."

Message de prévention à l'attention des jeunes

Après la chorégraphie d'hommage, les lectures de ses amis en larmes devant la photo de la jeune femme aux grands yeux bleus affichée sur l'autel, le message vidéo de son chanteur préféré en direct de Los Angeles diffusé dans l'église de Villefranque et la messe en son honneur, c'est bien ce message de prévention que sa tante, Marine, tenait à transmettre. "Faites la fête mais... pensez aussi à vos proches. Nous, on est morts avec elle. Son frère, sa mère, son père, ses grands-parents, ses amis que j'ai entendus hurler, déchirés, surtout pensez à eux".

Dimanche dernier Xana a visiblement suivi des amis en voiture, à la sortie de la Nuba, alors qu'elle avait prévu de rentrer en navette. Ce samedi à ses obsèques deux passagers du véhicule étaient là, blessés. La directrice de la boîte de nuit également.

Enormément de monde ce samedi aux obsèques de Xana à Villefranque. © Radio France - Manon Claverie