Un Toulonnais en cavale depuis deux ans interpellé en Espagne

Après 18 mois d'investigations, les policiers de l'office central de lutte contre le crime organisé ont permis l'interpellation lundi de Jérôme Conforto, un Toulonnais âgé de 34 ans. L'homme était en cavale depuis plus de deux ans après avoir été impliqué dans un trafic international de drogue.

L'enquête de la brigade nationale de recherche des fugitifs a permis à la police espagnole de mettre la main sur Jérôme Conforto, un Toulonnais de 34 ans, qui avait disparu des radars depuis plus de deux ans. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée avaient été saisis du dossier début 2019 par le parquet de Toulon après la condamnation de l'individu en mai 2018 à 20 ans de prison pour son implication dans un trafic international de résine de cannabis. Il était question de l'importation d'au moins 660 kilos. Procès auquel Conforto n'a pas assisté car il avait déjà pris le large après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire en 2017.

Juin 2015 : l'antenne de police judiciaire de Toulon interpelle plusieurs individus. Ils sont soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin au convoi de 500 kilos de résine de cannabis. La marchandise est retrouvée dans une voiture, laissée tranquillement pendant 24 heures sur le parking d'une résidence. Les perquisitions finalement permettent de trouver 160 kilos supplémentaires.

Mais l'enquête met surtout en lumière Jérôme Conforto. Il n'est pas totalement inconnu des services puisqu'il a déjà été condamné en 2007 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis. Mais il semble qu'il ait pris des épaules depuis.

Un gros bonnet du trafic international de stupéfiants

Chez Jérôme Conforto, pas d'armes, pas de drogue non plus. Les policiers découvrent l'intérieur d'un homme à la vie, en apparence, tranquille. Pourtant le personnage s'est étoffé, discrètement, intelligemment, pour finalement avoir "une assise très forte dans les hautes sphères du trafic international de stupéfiants. Tout le monde connaissait son nom, mais personne ne semblait l'avoir vu, comme si c'était un fantôme" souligne t-on à la BNRF. Remis en liberté sous contrôle judiciaire à la faveur d'une demande formulée par son avocat en 2017, "le fantôme" n'a alors aucun mal à se mettre au vert.

Car une cavale, ça n'est jamais simple, vous dira n'importe quel malfaiteur qui vit alors dans l'angoisse de la police. Mais quand ce même malfaiteur a beaucoup d'argent, c'est nettement moins compliqué. Et Jérôme Conforto a beaucoup, beaucoup d'argent. "Il est blindé" confie un proche du dossier. Quand il se fait interpeller en juin 2015 à Toulon, il vient de laisser 24 heures plus tôt une voiture remplie de 500 kilos de résine de cannabis. Signe que l'homme est tranquille, mais surtout qu'il n'en est pas à sa première commande. "Dans ce type de milieu, on ne commence jamais à ce niveau là, il faut faire ses preuves" détaille un policier. Cette fois-là, celui dont tout le monde connaissait donc le nom mais pas le visage a loupé son coup. Quelques jours après son interpellation, un membre proche de sa famille a été retrouvé mort en Espagne : trois balles dans la tête. Peut-être un coup de semonce face à une trop grande assurance.

Jérôme Conforto en tout cas ne vivait pas reclus puisque c'est à la terrasse d'un café que les policiers espagnols l'ont cueilli, grâce aux renseignements de leurs homologues français. Il a été écroué en attendant son extradition vers la France.