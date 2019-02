Un Toulousain ancien membre de la Marine nationale dépose plainte pour violences

Haute-Garonne, France

On ne l'apprend que maintenant mais un ancien aspirant de l'armée, engagé comme civil dans la marine nationale à Cherbourg entre fin 2016 et début 2018, a déposé plainte en octobre dernier au parquet militaire de Rennes. Une plainte contre X pour "harcèlement sexuel, violences, et harcèlement moral ". L'homme dénonce des humiliations répétées au groupement des plongeurs démineurs de la Manche.

Tout aurait commencé à son arrivée en octobre 2016 par un bizutage humiliant.Très vite il serait devenu le souffre-douleur du groupement des plongeurs démineurs de la Manche. L'homme de 28 ans décrit le harcèlement dont il aurait été la victime pendant des mois. Forcé de sauter de sept mètres depuis le quai de la base de Cherbourg dans l'eau froide de la Manche. Et cela à plusieurs reprises. Forcé de se déguiser en Miss Normandie ou en Jésus portant sa croix. Il décrit aussi les injures du genre : "Tu sers à rien, démissionne", "tu es débile", des remarques récurrentes sur son accent du sud et des insultes sexistes et à caractère homophobe. L'homme raconte aussi qu'un soir en boite de nuit, à Cherbourg, des officiers lui auraient demandé de coucher avec une fille même en la bousculant un peu. Il refusera. Les bizutages se seraient alors poursuivis jusqu'à deux fois par semaine.

Côté travail alors qu'il veut devenir plongeur on l'aurait cantonné à du rangement, demandé de faire un classement alphabétique de médicaments avec un compte informatique bloqué. La plupart de ces actes auraient été consignés sur un cahier. Pas pour laisser des traces mais apparemment pour s'en souvenir. L'homme écrira à la ministre des Armées, Florence Parly, saisira la cellule d’écoute des victimes. Mais rien... Aujourd'hui l'homme qui est retourné vivre chez ses parents à Toulouse se dit détruit. Il affirme même avoir fait une tentative de suicide. Pour l'instant le parquet n’a pas encore pris la décision d’ouvrir, ou non, une enquête.

Contactée, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord ne fait pas de commentaires (gérés par le SIRPA de Paris).