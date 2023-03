Un Toulousain de 32 ans très grièvement blessé à Sainte-Soline, dans le rassemblement anti-bassines

Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars 2023 marquée par des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants.

Deux jours après des affrontements qui se sont produits entre des opposants aux bassines agricoles et les forces de l'ordre à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le pronostic vital d'un manifestant de 32 ans est toujours engagé indique le procureur de Niort. Cet homme, toujours dans le coma, a été pris en charge par les secours samedi pour un traumatisme crânien.

Plusieurs enquêtes

L'identité de l'homme souffrant d'un traumatisme crânien, n'avait pu être déterminée précisément jusque-là, et elle a été dévoilée ce lundi. Il s'agit d'un homme de 32 ans, et non de 30 ans comme cela avait pu être indiqué aux secours intervenus sur place, originaire de Toulouse.

Le procureur explique également que les enquêtes ouvertes en recherche des causes des blessures graves sont en cours. Le parquet de Niort a chargé la section de recherches de Poitiers de mener les investigations qui visent notamment à déterminer l'état de santé des personnes et les circonstances dans lesquelles ces blessures sont intervenues.

Délai pour les secours ?

Le parquet veut aussi interroger les circonstances dans lesquelles les secours ont pu prendre en charge les blessés concernés par les enquêtes. Pour ce Toulousain, des témoins disent que les secours ont pu intervenir très tardivement.

Au total, sept manifestants ont été blessés dont trois ont été pris en charge en urgence absolue, selon le parquet. Côté forces de l'ordre, 47 gendarmes ont été blessés. Selon un nouveau bilan du parquet ce lundi à 18 heures, les deux gendarmes qui avaient été hospitalisés après les affrontements de Sainte-Soline samedi 25 mars sont sortis de l'hôpital. A ce jour, 45 gendarmes ont déposé plainte.