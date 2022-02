Un Toulousain de 33 ans n'avait plus le droit de prendre contact avec son ex-compagne. Il lui à passer près de 600 appels en un mois.

Un Toulousain harcèle son ex-compagne et lui passe 580 appels téléphoniques

Au mois de septembre dernier, un homme de 33 ans était condamné pour violences conjugales. Dans ce cadre, il avait interdiction d’entrer en contact avec sa victime, son ex-compagne. Il ne doit pas, notamment, lui passer de coup de téléphone.

Une victime très touchée psychologiquement

Mais de la mi-janvier et la mi-février 2022, ce Toulousain a harcèle téléphoniquement la jeune femme. Pas d’insultes ni de menaces de mort, mais 580 appels comptabilisés par les services de police. Très touchée psychologiquement, la victime a déposé plainte en début de semaine. Le médecin légiste lui a délivré deux jours d'ITT. L'ex conjoint a lui été placé en garde à vue et sera jugé via une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce mardi.