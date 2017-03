Un tourangeau de 63 ans condamné à 2 ans de prison pour avoir harcelé son ex-petite amie

Un tourangeau de 63 ans condamné hier - vendredi - à 2 ans de prison par le tribunal correctionnel de Rennes. Une condamnation pour avoir harceler pendant deux ans une ancienne amoureuse et son mari à Rennes.

Une femme qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans mais il ne s'est jamais remis de cette rupture, son interpellation le 31 décembre a mis fin à l’angoisse que vivait le couple.

C'est un personnage assez particulier qui se présente à la barre, un homme intelligent, surdiplômé qui ne s'est jamais remis d'une séparation vielle de 25 ans. Pendant tout ce temps, il n'a jamais oublié son grand amour : une femme dont il est persuadé qu'elle a été enceinte de lui et qui veut des réponses sur son éventuelle paternité mais jamais il ne lui posera la question.

Des murs recouverts de peintures, des pneus crevés, un incendie du bardage en bois de la maison ou encore un chaton mort cloué au portail

Pendant 2 ans il va choisir de faire la route régulièrement depuis Tours pour la harceler, elle et son mari : des murs recouverts de peintures, des pneus crevés, un incendie du bardage en bois de la maison ou encore un chaton mort cloué au portail. Une vingtaine de faits de ce genre lui sont reprochés en deux ans. "C'était pour attirer son attention" explique t-il. Des explication pas claires mais qui n'en finissent pas , l'homme parle sans cesse, coupe la parole au président au point de créer un agacement général dans la salle d'audience. La victime et son mari sont là eux aussi. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il était à l'origine de leur calvaire, elle l'avait oublié. A la question qu'il a posé un peu plus tôt, elle déclare spontanément "Non il n'y a jamais eu le moindre début de commencement d'un enfant".

Elle raconte aussi les deux ans d'angoisse qu'ils ont vécu avec son mari, J'en suis sortie détruite raconte t'elle. Le couple a décidé en début d'année de vendre sa maison et de vivre dans une autre région.

Outre les deux ans de prison, le tribunal prononce une injonction de soin, l'interdiction d'entrer en contact avec le couple et ses proches et une interdiction de droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.