Un touriste secouru après d'importantes recherches au pied des falaises des Roches Noires sur la côte Fleurie

L'homme âgé d'une trentaine d'années originaire de la région parisienne était parti se promener en fin d'après midi sur la plage. Ne le voyant pas revenir plusieurs heures plus tard, sa mère s'est inquiétée et a alerté les secours vers 23h30. Une vedette de la SNSM et un canot semi rigide ont été déployés sur la zone. Ainsi que l'hélicoptère du Havre. A terre, la police et la gendarmerie ont patrouillé. Vers 2 heures du matin, l'homme a été retrouvé sain et sauf. Il s'était réfugié dans un bunker dans un creux de la falaise des Roches Noires entre Trouville et Villerville.

Les sauveteurs en mer rappellent les conseils élémentaires de prudence avant de partir se promener en bord de mer : vérifier les horaires de marée, d'autant que les coefficients sont actuellement importants, avec 103 vendredi, 104 samedi. Pensez également à vous munir d'un téléphone, ce qui n'était pas le cas du touriste bloqué par la marée hier soir.