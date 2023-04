Un tournoi de foot organisé en souvenir de Nadir, le lycéen mort en pleine épreuve du bac à Lille

Un peu plus d'un mois après la mort de Nadir, 19 ans, ses amis organisent dimanche 30 avril un tournoi de foot en sa mémoire à Ronchin, où il avait l'habitude de jouer. Cet élève de terminale, atteint d'une pathologie cardiaque, a succombé à un malaise le 21 mars dernier en pleine épreuve du bac, au lycée Gaston-Berger, où il était scolarisé.

Depuis, les parents du lycéen reçoivent de nombreux messages de soutien. "Ses copains viennent nous voir régulièrement, ses professeurs aussi se sont manifestés. Nous avons également reçu des messages du Canada, de Suisse, d'Algérie, du Maroc. Sa mort n'a laissé personne insensible. Ce tournoi, alors que sa mère et moi pleurons jour et nuit, c'est un grand réconfort", confie Tidjani Bekaddour-Benatia, qui a fait pour l'occasion imprimer des photos grand format de son fils, tout sourire.

Un passionné de foot, qui rêvait d'être joueur professionnel

Hicham, 16 ans, élève du même lycée, tient à rendre hommage à celui qui était un grand frère pour beaucoup dans l'établissement. "On montre qu'on ne l'oublie pas. Il était souriant, joyeux. Il ne se plaignait jamais. Il nous aidait quand on était mal."

Il se souvient aussi d'un passionné de football, qui aurait rêvé d'être professionnel s'il n'avait pas souffert d'une lourde pathologie cardiaque. "Le joueur qu'il aimait par dessus tout, c'était Riyad Mahrez, et l'équipe de l'Algérie. Quand Mahrez ne jouait pas avec Manchester City, il refusait de regarder le match, il éteignait la télé!", sourit le lycéen.

Un tournoi ouvert à tous, à son image

Barbecue, flocage des chasubles, organisation des équipes, chacun participe à la préparation du tournoi à sa façon. Farid qui joue au foot comme Nadir à Ronchin, est l'un des organisateurs. Il a souhaité un événement qui ressemble au jeune homme. "Ce n'est pas qu'entre nous, qu'entre ses amis, sa famille. Non, c'est ouvert à tous, même à ceux qui ne le connaissaient pas. D'après ce que je connais de lui, quelqu'un de souriant, qui ne s'embrouillait avec personne, j'ai voulu faire quelque chose à son image".

Le tournoi débutera à 13 heures dimanche, sur les terrains de la plaine du Cerf, avec huit équipes de grands à partir de 17 ans, et des matchs pour les plus jeunes. Le petit frère de Nadir, Zinedine, sera lui aussi sur le terrain.

Ceux qui le souhaitent pourront déposer une aide financière pour soutenir la famille du lycéen, qui attend toujours des réponses de la justice. Certains lycéens, présents au moment de la mort de Nadir, affirment toujours que les adultes en charge de la surveillance de l'examen ne sont pas intervenus, préférant attendre l'arrivée des secours. Depuis, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire, menée par le Parquet de Lille, l'autre administrative , à la demande du ministre de l'Education. Le rectorat a de son côté assuré que des surveillants sont restés aux côtés de Nadir.

Son père, Tidjani Bekaddour-Benatia, veut, lui, des éclaircissements. Il affirme avoir porté plainte, le 8 avril dernier, pour non-assistance à personne en danger. "La colère, elle est là. Les adultes, dans leur tête, c'était protocole, protocole, protocole. Mais il y a une responsabilité, d'être humain envers un autre être humain. J'attends que la vérité soit faite pour être apaisé et mener une vie normale."

