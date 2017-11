Un tract diffamatoire éclabousse trois élus de la vallée de l'Arve

Un tract diffamatoire a été déposé dans des boîtes à lettres de Cluses. Il vise trois élus. Le maire et une adjointe de la ville, ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Une plainte a été déposée, une enquête ouverte.

Les mots sont très crus, l'orthographe approximative, et les accusations portées sur la place publique, pour certaines très graves.

Les premières visent le maire de Cluses actuellement sous le coup d'une enquête pour une affaire de moeurs. L'accusateur lui se fait juge,et déclare Jean-Louis Mivel coupable, éclaboussant au passage l'association humanitaire des Scouts de Cluses.

Autre victime de ce lynchage, la première adjointe de Cluses attaquée violemment sur sa vie privée.Sur sa page Facebook, Nadine Salou écrit ce vendredi son désarroi et sa colère: "Je ne sais pas si ces personnes là ont un cerveau..(un coeur sûrement pas!).Incapables d'imaginer que leurs cibles ont des familles ou des proches qui les aiment , qui sont touchées et à qui on fait du mal gratuitement..."

Quant au troisième élu ciblé, Guy Métral, le président de la chambre de commerce et d'industrie de haute-Savoie, absent du territoire cette fin de semaine, accusé lui de magouilles et copinage, il portera plainte pour diffamation lundi, contre "je cite" des attaques de voyous qui viennent de tellement bas, qu'elle ne méritent que du mépris.

Reste que ce tract est clairement diffamatoire puisqu'il porte atteinte à l'honneur et à la considération de personnes nommément citées . Circonstance aggravante, ces personnes sont chargées d'une mission de service public. Le ou les auteurs, indique le procureur de la république de Bonneville, sont passibles de 45 mille euros d'amende.