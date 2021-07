Un tracteur et une voiture se sont percutés ce vendredi en fin d'après-midi à hauteur de Sainte-Cécile, près de Villedieu-Les-Poêles. Trois personnes ont été blessées dans le choc, dont un homme et une femme en urgence absolue.

Un tracteur et une voiture se percutent dans le sud-Manche, deux blessés graves

Les pompiers de la Manche sont intervenus sur un grave accident ce vendredi vers 15h45 à hauteur de Sainte-Cécile, près de Villedieu-les-Poêles. Un tracteur et une voiture se sont percutés sur une intersection, entre la départementales 975 et 999. Les trois occupants du véhicule ont été blessés. Un homme de 34 ans et une femme de 69 ans se trouvaient en urgence absolue.

Les pompiers les ont transporté respectivement au Centre hospitalier universitaire de Caen et au Centre hospitalier d'Avranches. Blessée légèrement, une femme de 49 ans a également été dirigé vers le sud-manche. Le conducteur du tracteur, âgé de 36 ans, lui est indemne.

Les secours ont dû désincarcérer les deux blessés graves de la voiture. L'opération a duré près d'une heure. 18 sapeurs-pompiers étaient présents sur place.