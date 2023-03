Un tracteur renverse deux pompes à essence à Brillac en Charente

On est passé tout près de la catastrophe, jeudi soir, à Brillac près de Confolens, en Charente.

Vers 18h30,un habitant de la commune a perdu le contrôle de son tracteur et a fini sa course dans les deux pompes à essence du multiple rural du village. Heureusement, c'était jour de fermeture du magasin, et il n'y avait pas de courant dans l'installation, ce qui a sans doute évité une explosion. Des bouteilles de gaz étaient à proximité des pompes. La circulation a été coupée dans la commune pendant une partie de la soirée, le temps que les pompiers viennent dépolluer les lieux. On ignore les causes exactes de l'accident, mais le maire de Brillac évoque le comportement parfois incohérent du conducteur du tracteur, qui travaille dans le commerce du bois. En tout cas, l'acte volontaire est écarté. Les gérants de la supérette devraient porter plainte à la gendarmerie.

