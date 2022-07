Un tracteur-tondeuse prend feu en Dordogne et provoque l'incendie d'une maison

C'est un enchaînement d'événements malheureux qui a détruit une grande partie de la maison d'un habitant de Saint-Félix-de-Bourdeilles, ce dimanche 24 juillet en fin de matinée au lieu-dit Berterie. Le propriétaire, un élu de la commune, était en train d'affuter les lames de son tracteur-tondeuse sur un établi devant son garage.

L'enquête devra déterminer les causes exactes du départ de feu, mais selon la mairie, les étincelles de la meuleuse ont probablement mis le feu à l'engin de jardinage. L'homme appelle les secours. Il tente de dégager son tracteur-tondeuse, mais sa voiture est garée juste devant et l'empêche de l'éloigner de la maison. Le temps de bouger la voiture, les flammes s'échappent de la tondeuse, elles gagnent le garage puis la maison.

La grande échelle des pompiers

Une vingtaine de sapeurs-pompiers arrivent sur place avec plusieurs camions pompe-tonne, venus de Brantôme, Mareuil, et la grande échelle de Nontron. Ils arrivent à sauver une partie du mobilier et maîtrisent le feu en un peu plus d'une heure, mais la maison de 120 mètres carrés est détruite aux trois-quarts, et certains planchers se sont effondrés.

Le propriétaire est sain et sauf mais sous le choc. Il a une résidence à Angoulême où il travaille, cette maison était sa résidence secondaire où il venait passer ses weekends. Il n'aura pas besoin d'être relogé.