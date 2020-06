Un trafic d’héroïne démantelé à Pont de Roide

Arès deux ans d'une enquête minutieuse, c'était l'heure du coup de filet ce mardi à Pont de Roide. Et l'opération était plutôt fructueuse. Les gendarmes du PSIG, de la communauté de brigade de Pont de Roide et de la brigade de recherche de Montbéliard saisissent 147 grammes d'héroïne et plus d'une cinquantaine de flacons de méthadone chez un habitant bien connu de leurs services. Et 11 pieds de cannabis chez son complice. La compagne du premier, soupçonnée d'être liée au trafic, est également interpellée.

La tête du réseau, un rudipontain de 34 ans, est archi connu des gendarmes pour des affaires de stup, des vols, des infractions routières, des vols de chèques, abus de confiance et vols en réunion. L'homme a reconnu que son trafic lui rapportait environ 30 000 € par an.

Présenté au parquet de Montbéliard, il a été placé en détention provisoire, en attendant son procès le 7 juillet prochain. Il comparaîtra aux cotés de ses deux complices, sa compagne de 31 ans et un rudipontain de 41 ans, qui ont été placés sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, l'enquête de longue haleine a permis d'identifier 23 consommateurs qui venaient se fournir régulièrement auprès du trio. Ils seront poursuivis ultérieurement.