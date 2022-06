Un trafic d'héroïne démantelé au Mirail à Toulouse, un des trafiquants était un fugitif en cavale

C'est une enquête d'un mois de la brigade des stupéfiants de la Rive-Gauche à Toulouse qui a débouché sur l'arrestation ce lundi 30 mai de sept personnes au total, impliquées dans un trafic d'héroïne qui alimentait une centaine de consommateurs, des marginaux qui avaient développé une très forte dépendance.

Une centaine de clients drogués marginaux

Via un système poussé de filature, les enquêteurs interpellent les deux principaux dealers, deux habitants du Mirail, dans un bar de Portet-sur-Garonne où ils ont leurs habitudes. Deux "nourrices", des complices qui pouvaient stocker la marchandise, sont aussi arrêtées au Mirail. Lors des perquisitions, plus de 2,5 kilos d'héroïne sont retrouvés ainsi que 40 grammes de cocaïne, près d'un kilo et demi de résine de cannabis et 8.500 euros en liquide. Les fournisseurs livraient eux-mêmes leurs clients, avec qui ils communiquaient par téléphone.

Sept personnes sont placées en garde-à-vue mais seules quatre ont été déférées ce 1er juin : les deux "nourrices", un homme de 30 ans et une femme toxicomane de 37 ans, et les deux organisateurs du trafic, un homme de 33 ans et un autre de 26 ans. Le plus jeune des deux est impliqué dans une affaire criminelle pour laquelle il doit purger une peine de 12 ans de prison. Un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre.

Les quatre personnes devaient être jugées ce mercredi en comparution immédiate, avec un fort risque que l'audience soit reportée.