Un trafic d'héroïne et de cocaïne démentelé dans le centre Yonne

Un réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé mardi dans l'Yonne à Joigny et Montholon. Quatre icaunais âgés de 18 à environ 40 ans étaient présentés à un juge d'instruction mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un réseau de vente d’héroïne et de cocaïne pendant au moins un an et demi

L'opération a mobilisé plusieurs dizaines de gendarmes de l'Yonne. Mardi, ils ont interpellé simultanément onze personnes, quatre hommes soupçonnés d'être les trafiquants et sept consommateurs. Les enquêteurs ont retrouvé 10.000 euros en liquide lors des perquisitions, mais très peu de drogue (seulement quelques grammes). Cette opération a pu être menée après une surveillance et des écoutes téléphoniques. Une enquête qui aura duré près de 3 mois, avec pour point de départ le village d'Aillant-sur-Tholon.

Cinq opérations anti-stup depuis le mois de novembre

Mais le trafic durait, lui, depuis au moins un an et demi dans le secteur de Joigny. Les principaux mis en cause sont connus de la justice à l'exception du plus jeune. "C'est le résultat d'une politique offensive de lutte contre les stupéfiants" se félicite la Procureur de la République de Sens. Marie-José Delambily rappelle que depuis le mois de novembre, cinq opérations contre des trafics de drogue ont été menées dans le centre et le nord de l'Yonne.