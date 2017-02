Un trafic de 40.000 cigarettes chinoises à Dijon

Ce vendredi matin, trois trafiquants chinois et leur logeuse dijonnaise étaient jugés par le tribunal pour un trafic portant sur 40.000 cigarettes envoyées par La Poste en plein centre-ville de Dijon. Ils ont été condamnés.

20 colis ont été saisis par les douanes de Dijon et de Roissy en 2011. 20 colis de 10 cartouches de 10 paquets de 20 cigarettes, tous adressés aux quatre prévenus chinois convoqués par le tribunal de Dijon ce vendredi pour s'expliquer sur leur rôle dans ce trafic "certes pas industriel" reconnaît le parquet, "mais quand même significatif". Dans ces paquets, des fausses Malboro fabriquées en Chine et des cigarettes de plusieurs marques chinoises, véridiques elles mais interdites en France puisque non homologuées.

Un colis contrôlé au centre de tri de Dijon lance l'enquête

C'est un de ces colis justement qui lance l'enquête de police en 2011. Il est contrôlé par hasard par les agents de la brigade des douanes de Dijon au centre de tri de La Poste. L'adresse et l'expéditeur permettront aux enquêteurs de remonter aux quatre compères, qui se font livrer alors que c'est interdit, rue Pasteur et rue Saumaise à Dijon, en plein centre-ville, ainsi qu'à Besançon. L'enquête trouvera aussi des colis à Roissy, transitant par une des plateforme de La Poste. Le trafic aurait connu de belles heures comme ça de 2009 à 2012.

Les absents chargés par leurs anciens complices

Seulement deux prévenus se sont présentés au tribunal. La logeuse dijonnaise, salariée d'un magasin de réparation de portable et qui "jure" n'avoir rien à voir avec ce trafic et l'un des trafiquants présumés, ancien étudiant bisontin devenu patron de sa société d'import-export de vin. Les deux autres, un couple, sont introuvables mais ont dû avoir les oreilles qui sifflent. "Les absents ont toujours tord", plaide même la représentante des douanes pour qui "la culpabilité et au moins la complicité des deux prévenus présents sont malgré leurs dires tout à fait avérées" puisqu'ils reçoivent eux aussi les fameux colis, à leurs noms et adresses rappelle-t-elle. "Je ne savais pas ce qu'il avait dans les colis" se défend l'un des prévenus. "C'était mon ami et il m'a dit que c'était des affaires envoyées par sa famille en Chine, j'ai juste rendu service en réceptionnant les colis."

Des amendes douanières

Même défense pour la logeuse qui plaide "la solidarité entre Chinois". L'avocat de l'autre prévenu retient cette même solidarité dans sa plaidoirie : "Mon client a été utilisé pour réceptionner les paquets, il donne un coup de main, il rend service et il se retrouve en correctionnel", se désole Maître Martin Radzikowski. "Il n'y a rien dans ce dossier, que des suppositions absolument extraordinaires", il demande donc la relaxe à l'inverse du procureur qui avait requis des amendes de 2.500 € pour tout le monde. Finalement le tribunal, après une rapide délibération, a décidé de condamner les deux absents à 2 mois de prison avec sursis, 2.000 € d'amende pénales et 1.000 et 2.500 € d'amendes douanières. La logeuse a été relaxée et le dernier prévenu écope d'une amende pénale de 2.500 € et d'une amende douanière de 500 €.