7 kilos en quelques mois : un trafic de cannabis démantelé à Limoges

Deux jeunes de 19 et 21 ans ont été condamnés cette semaine en comparution immédiate à Limoges. Ils revendaient du cannabis depuis plusieurs mois. Leur trafic aurait porté sur près de 7 kilos de résine de cannabis au cours de l'année.

Deux limougeauds de 19 et 21 ans ont été condamnés cette semaine, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, pour trafic de stupéfiants. En quelques mois, ils ont écoulé de grande quantité de cannabis.

Près de 7 kilos en quelques mois

Après un renseignement obtenu par la police de Limoges, les enquêteurs de la Sûreté Départementale sont remontés jusqu'à ces deux individus. Les interrogatoires, investigations et perquisitions ont permis de confirmer leur implication dans un trafic de résine de cannabis qui durait depuis plusieurs mois à Limoges. L'un des deux mis en cause a reconnu avoir acheté, au cours des 6 derniers mois, près de 7 kilos de résine de cannabis pour une somme de 20 000 €, et en avoir revendu 1 kilo à son partenaire impliqué dans l'affaire. Les perquisitions ont permis de saisir près de 500 g de résine de cannabis et 1800 € en numéraire.

Les deux individus ont été condamnés à 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à la révocation d'un sursis d'un mois pour le jeune homme de 21 ans, et à 16 mois de prison dont 14 mois avec sursis pour le trafiquant âgé de 19 ans.