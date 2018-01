Bouaye, France

En juin 2017, les gendarmes d’Aigrefeuille sur Maine et de la Brigade de recherche de Rezé interpellaient quatre personnes à Nantes, lors d’une opération anti-drogue, et saisissaient 200g de cocaïne et 1,8 kg de résine de cannabis lors de perquisitions.

C’est à partir de cette affaire, que les enquêteurs ont établi l’existence d’un autre trafic au sud-ouest de Nantes. Après plusieurs mois d’investigations et de surveillances, ils ont procédé lundi matin à une vague d’interpellations. Six personnes ont été arrêtées à Bouaye, Sainte-Pazanne, Villeneuve-en-Retz et La Marne. Les gendarmes ont découvert deux chambres de pousse, avec 63 pieds de cannabis, 7 kg d’herbe. Ils ont également saisi 8 fusils de chasse, une voiture Audi A3, et 8.000 euros en espèces.

A l’issue de leur garde à vue, les six suspects, cinq hommes et une femme, âgés de 23 à 55 ans ont été remis en liberté. Ils seront jugés fin août pour détention, usage, offre ou cession et transport de stupéfiants.