Un trafic de cannabis démantelé dans le Sud Creusois

Dans le Sud-Creusois, les gendarmeries de Felletin et de Guéret ont découvert 4,1 kg d'herbe de cannabis, 17 plants et un laboratoire dédié à l'extraction et expédition des stupéfiants. Ce trafic familial durait depuis trois ans : en tout, ce sont 150 kg de cannabis et dérivés qui ont été écoulés.