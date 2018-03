Neuf jeunes d'Orthez et Mourenx ont été mis en examen dans cette affaire. Ils ont entre 16 et 20 ans. Une bande dont les rapports "commerciaux" étaient basés sur la violence et l'intimidation

Orthez, France

Ce lundi matin les gendarmes d'Orthez ont mis fin à un trafic de cannabis sur Orthez et Mourenx. 70 gendarmes sont intervenus simultanément à l'aube au domicile de 19 personnes qui ont été interpellées. A l'issue de la garde à vue de quatre jours, neuf sont poursuivies. Des jeunes âgés de 16 à 20 ans ; 4 mineurs et 5 majeurs. Parmi ces neuf, il y a le chef présumé, ses trois bras droits et les plus gros exécutants, mis en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs. Mais pas seulement ils répondent aussi de violences, extorsions de fonds, enlèvements et séquestrations.

Des rapports basés sur la violence

Entre eux, les rapports "commerciaux" étaient très violents. Dans la bande quand on doit de l'argent, on est enlevé dans un coffre de voiture, séquestré pendant quelques heures. On se cache dans des caves d'immeubles pour fuir la menace d'extorsion et les règlements de comptes. Lors des perquisitions, les gendarmes ont trouvé plusieurs pistolets. Des faux et des vrais. L'ambiance était irrespirable.

Il était temps que ça s'arrête. Il était important de mettre fin à ce trafic, mais aussi par rapport aux mis en cause eux mêmes. Certains risquaient d'avoir leurs vies en danger—La substitut du procureur de Pau

La substitut du procureur de Pau, Béatrice Copens Copier

Une famille racketée

Parmi les mis en examen, il y a trois frères. La famille a été racketté et les parents ont dû vendre leurs voitures pour payer la dette. On a donc un trafic, dont l'ampleur pour la région n'a rien d'exceptionnel, mais avec des trafiquants très jeunes, qui se comporte comme s'ils appartenaient au grand banditisme.

Le chef présumé de ce réseau a 20 ans. C'est le plus âgé. Il avait déjà une trentaine de clients. Il se déplaçait avec un chauffeur. Et c'est d'ailleurs le seul à ne pas être consommateur. Un vrai petit baron.

Sur les neuf mis en exemen, quatre ont été placés en détention tard ce jeudi soir : deux majeurs et deux mineurs. L’enquête se poursuit sous l'autorité d'un juge d'instruction.