La gendarmerie française et la police fédérale belge ont interpellé ce mardi une vingtaine de personnes impliqué dans un réseau international de trafic de cigarettes. Un trafic estimé à plus de deux millions d'euros

Un trafic de cigarettes entre la France et la Belgique démantelé

Mardi 1er décembre, une vingtaine de malfaiteurs sont interpellés en France et en Belgique dans le cadre d'un opération menée par la gendarmerie nationale et la police fédérale belge. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel de trafic de cigarettes. Un réseau affilié à une mafia russe, les "voleurs dans la loi" ou "Vory V Zakone"

Ce trafic représente plus de deux millions d'euros. De l'argent liquide et des véhicules ont été saisis.

Au total, les enquêteurs ont interpellé 18 personnes du côté français, notamment dans la Somme et dans l'Oise. 14 personnes ont été mises en examen par le magistrat instructeur de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille, chargée des affaires ayant une dimension transnationale. Six font l'objet d'un contrôle judiciaire et huit ont été placées en détention provisoire.