Un trafic de Viagra découvert dans une épicerie de nuit à La Paillade, à Montpellier

Ce lundi 4 octobre, la police de Montpellier a découvert un peu avant minuit un trafic de tabac divers et de stimulants sexuels dérivés du Viagra dans l'arrière-boutique d'ne épicerie de nuit connue du quartier de La Paillade. Tout a été saisi par la douane pour destruction.

Un peu avant minuit ce lundi 4 octobre, la police de Montpellier interpelle un homme qui sort d'une épicerie connue du quartier La Paillade, avec plusieurs paquets de cigarettes.

L'homme explique aux policiers de la BST (Brigade spécialisée de terrain) qu'il vient de les acheter dans ladite épicerie. Achat qui semble impossible car l'épicerie n'a pas les autorisations nécessaires pour vendre du tabac.

Les policiers effectuent donc quelques recherches à l'intérieur de la boutique et découvrent bien plus : 500 paquets de cigarettes, 90 paquets de tabac à roulet, une cinquantaine de tabac à chicha, et presque 4000 euros en liquide.

Neuf boîtes de stimulant sexuels découvertes

Chose plus surprenante : les policiers trouvent aussi 9 boîtes de "Kamagra", un stimulant sexuel dérivé du Viagra. Normalement, cette gelée orale est un médicament uniquement disponible sur ordonnance.

La douane a donc saisi la totalité de ces marchandises commercialisées illégalement par le propriétaire de l'épicerie pour destruction.

Le gérant de 28 ans sera visée par une amende douanière. Il a été remis en liberté, mais sans argent, sans "Kamagra" et sans cigarettes, en attente d'une décision judiciaire le concernant.

L'épicerie est visée par une demande de fermeture administrative.