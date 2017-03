Un trafic de cocaïne démantelé à Chambéry

Deux habitants du quartier de Chambéry-le-Haut sont placés en garde à vue pour trafic de cocaïne.

Après quatre mois de surveillance, les policiers du groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants ont arrêté deux habitants du quartier de Chambéry-le-Haut. Âgés de 22 ans et de 50 ans, ils sont accusés d'avoir revendu de la cocaïne à une quarantaine de consommateurs réguliers.

Les forces de l'ordre ont retrouvé au domicile du plus jeune de la drogue, 5000 euros en espèces ainsi qu'un pistolet automatique et un fusil à canon scié. Le jeune homme a d'ores et déjà avoué aux enquêteurs qu'il avait écoulé depuis un an près de 5 kg de cocaïne pour un montant de 400 000 euros.

Les deux trafiquants de drogue devaient être jugés en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Ils ont bénéficié d'un report au 20 avril.