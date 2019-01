Un trafic de cocaïne démantelé entre Limoges et les Landes

Quatre personnes ont été déférées au parquet de Limoges ce vendredi et devraient être jugées en comparution immédiate lundi, pour trafic de drogue. Ces hommes sont soupçonnés d'avoir vendu de la cocaïne depuis au moins un an, essentiellement à Limoges mais aussi dans les Landes où vit l'un d'eux.

Limoges, France

Après un an d'enquête, la police judiciaire de Limoges et le parquet se félicitent d'avoir fait tomber ce qui serait "l'un des principaux réseaux de trafic de cocaïne opérant sur le champ de juillet", dans le secteur de la gare de Limoges. La chute a commencé par l'interpellation lundi dernier d'un Limougeaud originaire de Guyane, désormais installé dans les Landes. Placé sous surveillance en mai 2018, il revenait chaque semaine à Limoges, pour se ravitailler et approvisionner au passage des dealers qu'il connaissait bien. Il a été intercepté à Roumazières, en Charente, en possession de près de 40 grammes de cocaïne, soit une valeur de 2.400 euros à la revente.

Une filière guyanaise et surinamaise qui prend de l'ampleur à Limoges

Dans la foulée, six autres personnes sont interpellées pour leur implication présumée dans le trafic et quatre seront présentées en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Limoges lundi prochain. En plus du premier suspect, deux camerounais et un homme originaire du Suriname (pays voisin de la Guyane) devront donc s'expliquer dans cette affaire. Près de 280 grammes de cocaïne, pour une valeur estimée à 17.000 euros, ont été saisis chez l'un d'eux. Un autre est considéré comme un "semi-grossiste" sur le marché Limougeaud de la drogue. Ces hommes étaient "très discrets et très prudents et ne menaient pas une vie ostentatoire, pour passer sous les radars" selon le parquet. Seul l'un d'eux était connu de la justice et avait purgé plusieurs années de prison en Guyane, pour trafic de drogue dans une affaire relativement ancienne. C'est lui qui était sous surveillance. Pour les enquêteurs de la police judiciaire de Limoges, ce n'est pas une surprise car ces derniers mois ils ont multiplié les interpellations de "mules" en provenance notamment de Guyane.

Les suspects reconnaissent les faits à minima

Les quatre principaux protagonistes ont avoué qu'ils vendaient de la cocaïne, tout en assurant que c'était uniquement en faible quantité. Le parquet estime pour sa part qu'il s'agissait d'un "trafic en grande quantité, avec de la cocaïne de bonne qualité, vendue tous les jours dans les rues de Limoges." Les trois autres personnes interpellées ont plutôt un profil de consommateurs et sont convoqués ultérieurement devant un délégué du procureur dans le cadre d'une ordonnance pénale.