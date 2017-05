Un trafic de cocaïne en provenance de Guyane démantelé en Moselle

La police judiciaire de Metz avec la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ont interpellé mardi 16 mai 9 personnes à Metz et ses environs soupçonnées d'avoir mis en place un trafic de cocaïne depuis la Guyane en faisant appel à des "mules", chargée d'acheminer la drogue par avion.

Un trafic de cocaïne en provenance de Guyane vient d'être démantelé en Moselle. Mardi 16 mai, 9 personnes ont été interpellées à Metz et ses environs. Après 3 à 4 jours de garde à vue, 5 d'entre elles ont été écrouées, une a été placée sous contrôle judiciaire et les 3 autres ont été laissés libres. Ces trafiquants présumés sont soupçonnés d'avoir fait appel à des "mules". Ce réseau a été stoppé à l'issu d'une longue enquête de près d'un an et demi de la police judiciaire de Metz avec la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy.

Dans le viseur de la police judiciaire de Metz: 6 hommes et 3 femmes originaires de Guyane ou du Surinam, ce pays voisin par où transite une partie de la cocaïne d'Amérique du Sud. Les trafiquants présumés âgés entre 30 et 40 ans sont soupçonnées d'avoir recruté sur place des personnes chargées d'acheminer la drogue par avion, dissimulée dans des valises, des vêtements mais surtout "in corpore", c'est-à-dire dans leur propre corps: vagin, anus ou tube digestif. La cocaïne étant conditionnée dans des boulettes de cellophane, avec le risque que le papier se déchire et que la personne fasse une overdose.

En Moselle, après une longue investigation commencée début 2016, 7 membres présumés du réseau sont donc interpellés mardi 16 mai à 6h du matin dans le quartier de Metz Borny et 2 autres dans des communes environnantes. L'opération est lourde: une cinquantaine de policiers et gendarmes y participent. 13.000 euros en liquide sont retrouvés sur place ainsi que 400 grammes de cocaïne, ce qui aurait pu rapporter à la revente environ 25.000 euros. Ce type de trafic depuis la Guyane s'est nettement intensifié ces dernières années en France.