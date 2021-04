Un trafic de cocaïne et autres drogues entre la Martinique et l'agglomération nantaise démantelé

Les sections de recherche de Bourges et de Fort-de-France ont démantelé, au début du mois d'avril, un trafic de stupéfiant entre Fort-de-France et l'agglomération nantaise. Le mardi 6 avril, huit personnes ont été interpellées au même moment en Martinique, à Nantes et à Bourges, ville par laquelle les colis de drogue transitaient.

Plus de six mois d'enquête

Le 26 février 2020, une saisie douanière de 10 kilos de cocaïne permet à la gendarmerie d'identifier un réseau de trafic qui opère entre la Martinique et les Pays de la Loire et l'agglomération nantaise, en passant par Bourges. Le 1er septembre de la même année, une cellule nationale d'enquête est créée, la "BACJ-COCAINE-18-972", regroupant les sections de recherche de Bourge et de Fort-de-France. Plus de six mois après le début de l'enquête, le 6 avril, huit personnes sont interpellées en Martinique, à Nantes et à Bourges et placées en garde à vue.

Le trafic durait depuis trois ans

Pendant les perquisitions réalisées à ce moment-là, les enquêteurs ont saisi plus de 23 kilos de résine de cannabis, 313 grammes de cocaïne, 4 véhicules mais aussi 7 500 euros en liquide. Des milliers de munitions et 13 armes ont également été découvertes, tout comme une compteuse à billets. Sept des personnes arrêtées ont été mises en examen le 9 avril. Cinq d'entre eux ont été placés en détention, et deux autres sous contrôle judiciaire.