Un vaste trafic de cornes de rhinocéros jugé ce lundi à Rennes

"Il est rare que des trafics d'espèces menacées d'une telle envergure soit démantelé puis jugé" estime l'association Robin des bois, partie civile dans ce procès. L'audience débute ce lundi 6 septembre devant la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes. Un gang de trafiquants de cornes de rhinocéros et de défenses d'éléphants est jugé. Les neuf prévenus sont de nationalité irlandaise, chinoise et vietnamienne. Deux sont en fuite et font l'objet d'un mandat d'arrêt. "Dans ce dossier, la France apparaît comme l'un des pays majeurs de transit d'ivoire d'éléphant et de cornes de rhinocéros à destination des marchés européens et asiatiques", souligne Me Jean-Christophe Tymoczko, avocat de l'association Robin des Bois, à l'AFP.

Une corne de rhinocéros de 14 kilos

Cette affaire singulière débute après un simple contrôle dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 à Dangé-Saint-Romain, dans la Vienne. Les douanes de Poitiers interceptent trois irlandais. Dans leur véhicule, il y a quatre défenses d'éléphant d'Afrique pour un poids total de plus de 42 kilos, et 32.800 euros en espèces. Les irlandais expliquent être de simples brocanteurs et avoir acheté ces défenses dans une salle des ventes, mais les documents qu'ils présentent ne semblent pas réguliers. Ces hommes vont alors être surveillés pendant plusieurs mois. En novembre 2016, ils sont de nouveau arrêtés dans l'Oise, en possession cette fois d'une corne de rhinocéros exceptionnelle, elle pèse 14 kilos.

Les quatre défenses d'éléphants retrouvées dans le coffre des Irlandais, point de départ de cette affaire hors-norme. - Parquet de Rennes

Des prévenus sont membres du gang des Rathkeale Rovers

L'enquête montre que les trois irlandais appartiennent à un groupe de délinquance itinérante connu sous le nom de "Rathkeale Rovers", du nom du village irlandais du comté de Limerick où ils sont basés. Les membres de ce groupe, implantés dans toute l'Europe, sont régulièrement poursuivis pour vols et trafic de cornes de rhinocéros, qu'ils dissimulent derrière des activités de goudronnage ou de rénovation de toitures. En 2010, l'opération "Oakleaf" lancée par l'agence Europol avait conduit à l'arrestation de 31 membres du groupe, responsables du vol de 95 cornes de rhinocéros.

Deux filières, franco chinoise et franco vietnamienne

Ces trois hommes sont soupçonnés d'être en relation avec deux filières une franco chinoise et une franco vietnamienne. Les perquisitions conduisent les enquêteurs dans une entreprise d'import export d'antiquités et de parfums vers l'Asie. 62 défenses ont transité par ce chef d'entreprise en six mois, entre novembre 2015 et avril 2016 selon l'instruction. "C'est un amateur", assure son avocat Me Martin Mechin à l'AFP. "Il achète un certain nombre de défenses et pense le faire de manière légale. Mais il conteste complètement en avoir exporté". Le second réseau est une filière franco-chinoise évoluant notamment autour d'un restaurateur chinois. "Il est un collectionneur d'ivoire", assure son avocat Me William Pineau, qui conteste toute participation à un trafic. Les douaniers ont pourtant découvert plusieurs ateliers de transformation de cornes et de défenses. Les cornes de rhinocéros étaient transformées en poudre, copeaux, billes ou pointes pour être exportées et vendues plus facilement en Chine.

La corne de rhinocéros revendue jusqu'à 100.000 euros le kilo

Selon l'association Robin des Bois, le prix de la corne de rhinocéros s'est envolé jusqu'à 100.000 euros le kilo au détail en Asie ces dernières années. Le rhinocéros noir d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique sont en danger critique d'extinction, selon la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Le procès devant la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes doit se terminer le 8 septembre.