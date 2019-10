Un trafic de croquettes démantelé à Arles par les gendarmes du Gard

Aimargues, France

Lundi matin, les gendarmes du Gard ont mis fin à un trafic de croquettes animales produites par l'usine de Royal Canin à Aimargues. Sur la commune d'Arles, 5 personnes ont été interpellées par les gendarmes de Vauvert, appuyés des militaires de la gendarmerie d'Arles et renforcés par les maîtres-chien de Nîmes.

Des croquettes pour une valeur de 11 000 euros

Les perquisitions ont permis de découvrir près de 320 sacs de croquettes (2 340 kg) d'une valeur marchande de plus de 11 000 euros. Et également de 250 grammes d'herbe de cannabis trouvés par le chien stup de l'équipe cynophile.

Les mis en causes, bien organisés, dérobaient les sachets durant le Fret. Ensuite l'un d'eux procédait au stockage et à la revente sur internet à bas prix, par le biais de deux receleurs. Cette opération a nécessité plus d'un mois d'investigations pour aboutir.

Les sachets seront ainsi restitués à la maison mère Royal Canin.