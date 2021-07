Six personnes ont été mises en examen, soupçonnées d'avoir organisé un vaste trafic de déchets entre la Belgique et la France. Ils ont notamment usurpé l'identité de sociétés tierces. Plus de 600 tonnes de déchets ont également été déversées sauvagement.

Un trafic de plus de 6.000 tonnes déchets entre la France et la Belgique démantelé

Plus de 500.000€ en liquide, des montres et autres accessoires de luxe: voilà ce que les enquêteurs ont saisi lors des perquisitions menées après le démantèlement d'un vaste de réseau de trafic des déchets entre la Belgique et la France. Neuf personnes ont été interpellées début juin dont six ont été mises en examen parmi lesquelles une a été placée en détention provisoire.

Plus de 6.400 tonnes de déchets concernés

L'affaire commence en 2019 lorsque deux sociétés passent des contrats pour déposer des déchets dans plusieurs centres de tris et de valorisation. Mais elles ne paient pas leur facture. Les investigations permettent alors de découvrir que, contrairement à ce qui était indiqué, les chargements viennent de Belgique et non pas de France, ce qui est interdit et que de faux documents ont été établis pour cacher la provenance réelle de ces déchets. Les individus à la tête de ce trafic ont notamment créé de fausses sociétés. Et lorsque le nécessaire a été fait pour empêcher ces camions d'accéder aux centres de tri, plus de 600 tonnes de déchets ont été sauvagement déversées entre octobre et décembre 2019 sur des terrains privés et publics dans l'Est du pays.

Préjudice de plus d'un million d'euros

Le préjudice financier de ces dépôts illégaux de plus de 6.400 tonnes de déchets dans des centres de tri est estimé à plus d'un million d'euros, "sans compter le coût d'enlèvement des déchets déposés sauvagement et le préjudice environnemental", indique Carole Etienne, la procureure de la République de Lille. Le parquet indique que plusieurs victimes ont été identifiées: des communes, des particuliers ou encore les groupes Suez et Veolia.