Un trafic de drogue à trois millions d'euros annuels démantelé dans la Drôme

C'est un gros trafic qui a été démantelé par la brigade de recherches de gendarmerie de Crest au terme de presque deux ans d'enquête. 11 personnes ont été interpellées. Le réseau aurait écoulé 150 kilos de résine de cannabis et 12 kilos de cocaïne sur un an ainsi qu'un peu d'ecstasy.

Les gendarmes ont saisi 20 kilos de résine de cannabis et plus de 3 kilos de cocaïne

C'est un patient travail d'enquête qui a abouti à cette belle affaire. Informés d'un trafic sur Crest en mai 2019, les gendarmes de la brigade de recherches commencent à enquêter. Ils découvrent alors que les ramifications dépassent le pays crestois. Un juge d'instruction est saisi en mars 2020. Et un an plus tard, mardi 16 mars, les militaires lancent leur coup de filet : 120 gendarmes mobilisés "avec l'appui des deux PSPG et du GIGN d'Orange" précise le chef d'escadron Bothet qui commande la compagnie de Crest. Onze personnes sont interpellées simultanément. Ce vendredi, les quatre principaux organisateurs ont été mis en examen et ils devraient être écroués dans la soirée.

L'organisateur avait un travail et n'était pas connu

Lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi 20 kilos de résine de cannabis, plus de 3 kilos de cocaïne et 517 grammes d'ecstasy. Deux armes de poings ont été saisies également ainsi que ce qui est considéré comme des avoirs criminels : argent liquide, compte bancaire, voitures et même montre de luxe. Ce trafic qui comptait probablement une trentaine de revendeurs s'étirait de Valence jusqu'à Gap dans les Hautes-Alpes. Le tête de réseau présumé est un Valentinois de 32 ans, un homme inséré, qui avait un travail et qui était inconnu des services de police et de gendarmerie.

Selon les estimations, depuis mars 2020, le réseau aurait écoulé de l'ordre de 150 kilos de résine de cannabis et 12 kilos de cocaïne. Soit un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros ! "Cela donne une idée de ce que représente cette économie souterraine alors qu'on démantèle régulièrement des trafics importants dans la Drôme" a commenté Alex Perrin, le procureur de la République de Valence.