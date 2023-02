Un trafic de drogue démantelé à Alençon dans l'Orne

Une belle prise pour les enquêteurs d'Alençon, de Caen et de Rouen qui viennent de démanteler un important trafic de drogue installé sur le quartier Perseigne d'Alençon. L'opération qui a mobilisé 70 fonctionnaires de police a été lancée lundi et a permis l'interpellation de neuf personnes. Le quartier étant sensible, c'est la BRI, la Brigade de Recherches et d'Intervention qui s'est chargée des perquisitions de plusieurs appartements.

ⓘ Publicité

Du cannabis, de l'héroïne, du crack, de la cocaïne et des milliers d'euros retrouvés

Les fouilles se sont révélées fructueuses : 15 825 euros en espèces, 2.46 kg de résine de cannabis, 894 grammes d'héroïne, près de 47 grammes de crack et 28 grammes de cocaïne ont été découverts. De la drogue conditionnée et destinée à être revendue au détail explique dans un communiqué de presse la Direction Centrale de la Police Judiciaire de Caen.

Du matériel nécessaire à la confection de crack et des cahiers de compte ont aussi été retrouvés dans ces appartements, ce qui permet de chiffrer à 25 000 euros les bénéfices générés chaque semaine par ce trafic.

Selon le communiqué de presse, les investigations mettent en lumière "une véritable organisation parfaitement structurée avec des rôles clairement définis".

Neuf personnes en garde à vue

Neuf individus dont certains "déjà défavorablement connus pour des faits de trafic de stupéfiants" sont depuis ce lundi en garde à vue à Alençon. Des auditions qui dureront 96 heures, jusqu'à vendredi et à l'issue desquelles les 9 suspects seront présentés au procureur de la république d'Alençon.