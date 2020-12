Un trafic de drogue démantelé à Châtellerault : cinq personnes écrouées

Dix personnes ont été interpellées à Châtellerault et dans plusieurs villes des Deux-Sèvres vendredi 4 décembre, soupçonnées d'avoir participé à un trafic de drogue. La moitié d'entre elles doit comparaître devant le tribunal demain.

Opération conjointe

Il y a plusieurs mois, la gendarmerie et la police de Châtellerault lancent deux enquêtes distinctes sur ce trafic de drogue, jusqu’à ce qu'elles trouvent un point commun à leurs investigations. Les deux services travaillent alors de concert pendant quatre mois pour identifier le fonctionnement du trafic et le cheminement de la drogue, essentiellement du cannabis. De longues semaine de surveillance et de filature jusqu'à l'interpellation, vendredi 4 décembre, d'une dizaine de personnes à Châtellerault et dans plusieurs villes des Deux-Sèvres. Cinq d'entre elles, suspectées d'être les acteurs principaux de ce trafic, ont été écrouées lundi 7 décembre et doivent comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers en comparution immédiate demain.

Plusieurs dizaines de kilos écoulés

Au moment des perquisitions, la police et la gendarmerie ont découvert près de 14.000 euros en liquide, un kilo de résine de cannabis un peu de drogues dures. Les stupéfiants auraient été importés de région parisienne avant d'être revendus chez nous. Selon nos informations, les dealers auraient écoulés en quelques mois plusieurs dizaines de kilos de cannabis.