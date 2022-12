Un trafic de drogue démantelé à Lourdes

Un trafic de drogue a été démantelé en Bigorre, à Lourdes. La police des Hautes-Pyrénées explique que deux hommes sont poursuivis dans cette affaire. D'après les éléments transmis par les policiers, la drogue était stockée dans un appartement et vendue dans la rue de manière classique. Ils ont été arrêtés le mercredi 7 décembre.

ⓘ Publicité

Un des hommes avait six grammes d'héroïne sur lui, il a été placé en garde à vue dans la foulée. La police est allée dans l'appartement de la compagne du vendeur, à Lourdes. Les policiers ont découvert de l'héroïne mais aussi du cannabis, une soixantaine de grammes. Sur place, il y avait aussi 99 paquets de cigarettes et environ 50 paquets de tabac à rouler, des cachets de méthadone et près de 6.800€ en liquide.

Une autre perquisition a été menée chez l'acheteur, du cannabis et des médicaments ont été découverts. Les deux hommes ont été arrêtés après avoir été surpris par la police qui les surveillait parce que l'un d'eux avait déjà eu affaire à la justice pour des histoires de trafic de stupéfiants. Ils devront s'expliquer devant le tribunal de Tarbes.