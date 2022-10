Cocaïne et cannabis : un trafic de drogue démantelé à Mayenne

Les gendarmes de la compagnie de Mayenne, soutenus par les antennes GIGN de Tours et de Caen, par le peloton de surveillance et d’intervention de Laval et deux équipes cynophiles, ont interpellé lundi 3 octobre quatre personnes à Mayenne et à Laval. En septembre 2021, les militaires ont ouvert une enquête, et les investigations ont permis de confirmer l’existence d’un trafic de stupéfiants à Mayenne.

900 grammes de résine de cannabis et 79 grammes de cocaïne ont été saisis. Pour une valeur de 12.300 euros.

Placés en garde à vue, 3 des 4 mis en cause ont été présentés ce jeudi 6 octobre au parquet de Laval. Ils ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de leur jugement prévu le 16 novembre. Le quatrième mis en cause a été convoqué à une date ultérieure devant le Tribunal correctionnel de Laval. Les gendarmes ont entendu une quinzaine de consommateurs.