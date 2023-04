Un trafic de drogue démantelé à Mimizan, la cocaïne provenait des ballots échoués sur les plages

Le tribunal de Mont-de-Marsan a jugé ce lundi 3 avril huit personnes pour trafic de drogue. Les "petites mains" d'un trafic qui se déroulait sur Mimizan il y a quelques années, au moment où des ballots de cocaïne s'étaient échoués sur les plages landaises. Huit autres, les trafiquants improvisés, seront jugées le 25 avril. Les enquêteurs ont remonté toute la "filière" après une simple interpellation en 2020 : un scooter. En la possession du conducteur : 500 grammes de cocaïne.

ⓘ Publicité

"La poule aux œufs d'or"

Souvenez vous, en novembre 2019, plusieurs plages landaises sont interdites d'accès à Mimizan, Biscarrosse, Lit-et-Mix et Vielle-Saint-Girons . Des ballots de cocaïne arrivent en effet sur le sable. Leur accès est donc interdit pour des questions sanitaires mais aussi judiciaires. Pour éviter que certaines personnes ne repartent avec. C'est pourtant ce qu'il se produit à Mimizan. De jeunes adultes voient dans ces ballots "la poule aux œufs d'or" commente le parquet de Mont-de-Marsan. Un trafic qui va durer deux ans : de fin 2019 à 2021 et qui va voir l'interpellation de 16 personnes.

Des pieds nickelés, pour la plupart des hommes et des femmes, qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. La justice commence à s'y pencher début 2020. Un banal contrôle routier. Les gendarmes arrêtent un scooter. Bonne pioche : le conducteur a sur lui 500 grammes de cocaïne. Il est interpellé, c'est le début de l'enquête menée par la brigade de recherche de Parentis.

Des personnes qui ont entre 20 et 30 ans et se prennent au jeu

Les gendarmes découvrent un trafic. Qui part donc d'une plage de Mimizan et de ses ballots de cocaïne. L'occasion faisant le larron, huit personnes s'improvisent trafiquants. Les huit autres vont revendre ou blanchir l'argent. Ils ont entre 20 et 30 ans et se prennent au jeu. Ils écoulent les ballots trouvés sur la plage, varient leurs sources en s'approvisionnant dans les cités.

Ce lundi matin, huit personnes ont donc été jugées. "Les seconds couteaux" dixit le parquet. Les huit autres, en première ligne de ce trafic, vont être jugées le 25 avril prochain à partir de 9h. Une audience fleuve qui va durer toute la journée. Notez que l’origine de cette drogue n’a pas été établie avec certitude mais une thèse est aujourd’hui privilégiée : celle de trafiquants venant d’Amérique du Sud pour écouler leur marchandise sur le marché européen. Ils auraient probablement jeté volontairement la cocaïne à la mer pendant une tempête ou à cause d’une avarie sur leur bateau.