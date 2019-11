Un trafic de drogue démantelé à Périgueux, une quinzaine de personnes interpellées

Un trafic de drogue a été démantelé cette semaine à Périgueux. Une quinzaine de personnes ont été interpellées et quelques 80 grammes de cocaïne saisis, ainsi que du cannabis et de l'argent en liquide.

Périgueux, France

Les policiers de Périgueux ont démantelé un trafic de drogue dans le quartier de la gare cette semaine. Entre lundi et mardi, une quinzaine de personnes ont été interpellés et quelques 80 grammes de cocaïne pure saisis. Trois hommes seront jugés ce vendredi 29 novembre au tribunal de Périgueux.

Des habitants de l'Avenue du Maréchal Juin ont donné l'alerte au commissariat de Périgueux. Les dealers s'étaient installés sous leurs fenêtres depuis quelques mois, chassés par les caméras de vidéo-surveillance de l'autre côté de la gare. Après quelques mois de surveillance, les policiers ont interpellé 14 personnes entre le lundi 25 et le mardi 26 novembre. Du simple client, au trafiquant, en passant par le petit revendeur.

Trois d'entre eux seront jugés ce vendredi 29 novembre au tribunal de Périgueux : deux hommes d'une vingtaine d'années et un autre d'une trentaine d'années, qui sont les plus impliqués dans l'affaire. Surtout, ils ont déjà été jugés pour de précédentes affaires de stupéfiants. Au moment des interpellations, les enquêteurs ont trouvé environ 80 grammes de cocaïne pure, et quelques grammes mélangés à de la farine, ainsi que des boulettes de cannabis et un peu plus de 2.500 euros d'argent en liquide.