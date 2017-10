Un trafic de drogue démantelé autour de Saint-Nazaire

Six personnes soupçonnées de trafic de drogue à Saint-Nazaire et dans des communes voisines ont été interpellées mardi lors d'une opération conjointe menée par la police et la gendarmerie.

Six personnes âgées de 19 à 45 ans, toutes sans profession, ont été interpellées mardi à Saint-Nazaire, Donges et Montoir-de-Bretagne lors d'une opération menée par la police et la gendarmerie., elles sont soupçonnées de se livrer à un trafic de drogue. De l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis ont été retrouvés à leur domicile. Les suspects ont reconnu leur participation au trafic qui durait depuis décembre 2016.

Trois mois d'enquête et de filature

L'enquête est partie d'un renseignement reçu par les policiers de Saint-Nazaire en juin dernier, ils sont informés qu'un homme de 39 ans, présumé être la tête du réseau, revend de la drogue à plusieurs clients à Saint-Nazaire et autour. Cet homme avait déjà éveillé les soupçons car quelques mois plus tôt une sacoche avait été retrouvée à Donges, il y avait à l'intérieur près de 1000 euros en liquide, de petites quantités de drogue et un carnet de comptabilité manuscrite qui avait permis d'identifier cet habitant de Donges.

Plus de 2500 euros retrouvés chez le principal suspect

Il a ensuite suffi aux policiers d'installer une surveillance pour repérer les allers et venues de la tête de réseau présumée, l'homme, multi-récidiviste, est "tombé" en même temps que les clients lors d'une opération conjointe police-gendarmerie. A son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 2520 euros en espèce, un peu de cocaïne, un produit pour couper l'héroïne et une presse pour fabriquer des "pains"'.