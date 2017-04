Un trafic de drogue démantelé à Châtellerault

Un trafic de drogue vient d'être démantelé par les policiers à Châtellerault (Vienne) et dans les environs. Les trafiquants écoulaient du cannabis et de la cocaïne, les enquêteurs ont saisi des armes et des stupéfiants. Six personnes ont été arrêtées.

Les policiers ont démantelé un trafic de stupéfiants, ce mardi, à Châtellerault (Vienne), après plus de six mois d'enquête.

La saisie est organisée ce mardi 11 avril à 6 heures du matin, à Châtellerault, Naintré et Dangé-Saint-Romain par les policiers, assistés du RAID.

Six personnes sont arrêtées et les enquêteurs perquisitionnent deux logements. Ils trouvent près d'un kilo de résine de cannabis, d'herbe de cannabis ainsi que des plants et du matériel de culture. Ils découvrent également six fusils et un pistolet.

Les trafiquants écoulaient de la résine de cannabis sur la commune de Naintré et dans le quartier du Lac à Châtellerault. Ils revendaient aussi de la cocaïne à Dangé-Saint-Romain, depuis septembre 2016.

La tête de réseau présumée est un homme de 37 ans, qui revendait le cannabis en lien avec un jeune de 23 ans. L'autre filière, pour la cocaïne, serait animée par deux autres personnes : un Châtelleraudais de 23 ans et un habitant de Dangé-Saint-Romain âgé de 37 ans.

Une vingtaine de clients ont été identifiés.

L'enquête a commencé à l'automne 2016, après des allers-retours suspects dans un domicile du quartier du Lac, rue Marie-de-Médicis.

Les six personnes arrêtées ont été placées en garde-à-vue. Quatre d'entre elles doivent être jugés par le tribunal correctionnel de Poitiers.