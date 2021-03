Un trafic de drogue démantelé dans le nord de la Drôme, onze personnes mises en examen

24 personnes ont été interpellées cette semaine à Saint-Vallier et Moras-en-Valloire (Drôme). Le fruit de près d'un an d'enquête des gendarmes de la brigade de recherches de Romans-sur-Isère. 15 kilos de cannabis ont été saisis et près de 100 000 euros en espèce et sur des comptes bancaires.

L'affaire débute lors du premier confinement en avril 2020. Les gendarmes de la brigade de Moras-en-Valloire contrôlent un individu. Ils découvrent sur lui un peu de drogue, mais aussi du matériel pour la conditionner. Les gendarmes découvrent qu'il fournit une quarantaine de clients et remontent jusqu'à son fournisseur.

Durant l'été, une information judiciaire est ouverte et la brigade de recherches de Romans est co-saisie de l'affaire avec le groupe interministériel de recherche (GIR) de Lyon. Cette équipe d'enquêteurs, constituée de policiers, gendarmes et d'agents de l'administration fiscale, travaille particulièrement sur les réseaux de blanchissement d'argent.

280 militaires mobilisés, 32 perquisitions

Après près d'un an d'enquête, les gendarmes ont procédé à l'arrestation de 24 suspects les lundi 22 mars et mercredi 24 mars à Moras-en-Valloire et Saint-Vallier, dans le nord de la Drôme. L'opération a mobilisé 280 militaires, dont l'antenne du GIGN à Orange et plusieurs unités de l'Ardèche, du Rhône et de l'Isère.

32 perquisitions ont été menées jusqu'en banlieue lyonnaise. 15 kilos de résine de cannabis ont été saisis, sept armes à feu, plus de 100 000 euros en espèce et sur des comptes bancaires, ainsi que quatre véhicules. Les gendarmes ont aussi retrouvé plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes.

Le réseau trafiquait majoritairement du cannabis. Les gendarmes ont retrouvé 15 kilos de résine lors des perquisitions. - Gendarmerie de la Drôme

Onze mises en examen

À l'issue des gardes à vue, onze personnes ont été mises en examen. Six ont été écrouées, cinq autres placées sous contrôle judiciaire. Ce trafic, essentiellement de cannabis, rayonnait au-delà de la Drôme. C'est le deuxième réseau démantelé en quelques jours par la Gendarmerie de la Drôme.