Un trafic de drogue démantelé entre Bordeaux et la Charente

Les policiers bordelais en charge de l'enquête ont procédé à une quinzaine d'interpellations. Les perquisitions à Angoulême, Talence et Villenave-d'Ornon ont permis de saisir de la drogue, de l'argent et des armes.

Bordeaux, France

Les perquisitions à Villenave-d'Ornon, Talence et Angoulême ont mené à un beau coup de filet pour la brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale de la Gironde. Selon Sud-Ouest, les policiers bordelais appuyés par leurs collègues du RAID ont procédé à seize interpellations. Tous ces hommes et femmes ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de trafiquants de drogue sévissant entre Angoulême et la banlieue bordelaise. Les perquisitions ont permis de saisir de la drogue, des armes et des milliers d'euros. Un kilo de cocaïne saisi à Angoulême pourrait provenir des ballots qui se sont récemment échoués sur les côtes Atlantique.