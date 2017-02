Un trafic de drogue démantelé à Pau, Orthez et Mourenx

3 hommes de 28 et 30 ans sont mis en examen et placés en détention après un coup de filet des gendarmes en début de semaine. 13 personnes avaient été interpellées. De grosses quantités de cocaïne et de cannabis ont été saisie

Les gendarmes d'Orthez mettent fin a un trafic de drogue sur Pau, Orthez et Mourenx. Une série d'arrestations a été réalisée en début de semaine. Après 4 jours de garde à vue, 3 hommes sont mis en examen pour trafic de stupéfiants et écroués. L'un vit à Pau, il a 30 ans. Un mourenxois de 28 ans et un habitant de Castillon d'Arthez âgé de 30 ans. Un trafic de canabis et de cocaïne qui a alimenté Pau, Orthez et Mourenx ces derniers mois.

Une enquête discrète

La brigade de recherche d'Orthez a commencé à s’intéresser à ce trafic en mai dernier. Après avoir réuni les premiers éléments, l’enquête a été confiée à une juge d'instruction de Pau. Après plusieurs mois de filatures et d'écoutes téléphoniques, les contours géographiques de ce réseau se sont précisés. Jusqu'au coup de filet de Lundi dernier. 13 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 60 militaires sont intervenus à Orthez, Mourenx, Pau, Lescar et plusieurs autres communes. 13 personnes sont arrêtées et de la marchandise a été saisie : 40 grammes de cocaïne, 10 kilo de résine de cannabis, 1 kilo d'herbe, et comme souvent avec le trafic de drogue. 2170 euros en liquide. En matière de stupéfiant, on peut garder à vue 4 jours. Les enquêteurs ont pu clarifier les choses. Finalement on s’intéresse pour le moment, surtout aux trois têtes de réseaux, les trois seuls qui ont été mis en examen, et placées en détention.